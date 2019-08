Wat kan er wel allemaal niet fout gaan op één dag? De makers van Superbad, Bad Neighbours en Sausage Party komen met de originele nieuwe komedie Good Boys.

Als hij wordt uitgenodigd voor zijn eerste feestje raakt de 12-jarige Max (Jacob Tremblay, Room, Wonder) in paniek omdat hij niet weet hoe je moet zoenen. In de hoop een spoedcursus te krijgen besluiten Max en zijn beste vrienden Thor (Brady Noon, Boardwalk Empire) en Lucas (Keith L. Williams, The Last Man On Earth) om de drone van Max zijn vader (Will Forte, The Last Man on Earth) te gebruiken om hiermee een zoenend stelletje te bespioneren.

Maar alles loopt mis als de drone kapot gaat. Er volgt een dag vol foute beslissingen waardoor ze in aanraking komen met gestolen drugs, in een paintball-gevecht terechtkomen en moeten vluchten voor zowel de politie als een stel angstaanjagende tienermeiden (Molly Gordon, Life of the Party en Midori Francis, Ocean's Eight).

Good Boys draait vanaf 22 augustus in de bioscoop.

