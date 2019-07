Noodwinkel Bas van Zessen niet eind deze week al open

BRANDWIJK • De noodwinkel van Bas van Zessen in Brandwijk gaat nog niet al aan het einde van de week open.

Eerder liet de kledingwinkel via Facebook weten dat dat het uitgangspunt was. "Dat is te optimistisch", stelt eigenaar Bas van Zessen. "Er moet nog heel veel geregeld worden. Dan kunnen we er beter wat langer over doen, dan later spijt hebben dat we te snel zijn gegaan. Het uitgangspunt blijft wel dat de winkel er zo snel mogelijk staat."

Uitgangspunt is dat er een noodtent komt om de periode tot de nieuwbouw te overbruggen. "Dan moet je denken aan een alutent met stevige wanden, voorzien van isolatie. Deze week hakken we daarover de knoop door."