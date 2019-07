Oud-inwoonster Meerkerk Mirjam Vreeswijk in race voor 'Kunstenaar van het jaar 2020'

MEERKERK • De 22-jarige Mirjam Vreeswijk dingt mee naar de prestigieuze titel 'Kunstenaar van het jaar 2020'. De geboren Meerkerkse is gekozen door een panel, bestaand uit circa 100 kunstkenners.

Directeuren van kunstmusea, -recensenten, docenten aan kunstacademies, kunsthandelaren en conservators hebben de talentvolle Vreeswijk meerdere keren genomineerd. En dus voor de jury voldoende reden om haar op te nemen in het selecte gezelschap.

Begin juli is de tweede ronde van de verkiezing gestart en kan ook het publiek stemmen. Op de site https://kunstenaarvanhetjaar.nl/verkiezing2020/ronde2 is het werk van Vreeswijk te zien en kan er op haar gestemd worden. Deze stemronde leidt tot de bepaling van 25 halve finalisten. De bekendmaking daarvan is op 16 september.

In november is bekend wie zich Kunstenaar van het jaar 2020 of Talent van het jaar mag noemen. Uit ervaring, de verkiezing wordt dit jaar voor de zeventiende georganiseerd, weet de jury dat naar verwachting zo'n 50.000 stemmen zullen worden uitgebracht. Mirjam Vreeswijk heeft over concurrentie niet te klagen. Want niemand minder dan Ans Markus, Anton Corbijn, Jeroen Krabbé behoren ook tot de genomineerden.

Meer informatie: www.mirjamvreeswijk.com