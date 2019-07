Geslaagde première van grootste theaterproductie Van Hoorne Entertainment

MOLENAARSGRAAF • In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam ging zondag de grootste productie totnogtoe van Van Hoorne Entertainment uit Molenaarsgraaf in première: de internationale familievoorstelling PAW Patrol Live! 'De Grote Race'.

"Wat een bijzondere dag: deze première van PAW Patrol Live!", blikt directeur Michael van Hoorne terug. 'Het is zo'n indrukwekkend en gaaf proces om deze internationale megaproductie naar ons land te halen én vooral om samen te werken met onze gepassioneerde Australische partner TEG Life Like Touring en onze Amerikaanse partner VStar Entertainment Group. Met onze energieke cast en crew gaan we nu op naar 75.000 bezoekers in vijf weken tijd."

Na afloop van de voorstelling kreeg de cast als dank van de volle zaal een staande ovatie. PAW Patrol Live! 'De Grote Race' is alleen van 27 juli tot en met 1 september 2019 in een selectief aantal grote theaters in Nederland en, in samenwerking met Deep Bridge, in België te zien.