Diefstal van diesel uit boerderij in Noordeloos

NOORDELOOS • Vanuit een boerderij in Noordeloos werd in de nacht van zondag op maandag diesel gestolen.

Dat meldt de politie via Instagram. 'Dat je zonder diesel komt te zitten is tot daar aan toe. Dat je te beroerd bent om naar de pomp te gaan die vlakbij zit is nog erger. Maar het allerergste is toch wel dat je dan maar diesel steelt bij een hardwerkende boer. Deze boer heeft nu een enorme schade, omdat jij het nodig vond om zijn slangen kapot te snijden, om zo de diesel in jerrycans te krijgen.'

De forensische opsporing gaat een onderzoek verrichten. De politie verzoekt getuigen die mogelijk in de nacht van zondag op maandag een voertuig hebben zien staan op de Middenweg te Noordeloos. Contact opnemen kan via 0900-8844.