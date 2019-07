Eerste 'Fiets 'm d'r in' in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • IJsclub De Telegraaf en Stichting De Oranjevriend pakken 30 en 31 augustus op de Boezem in Groot-Ammers uit met een nieuw evenement: Fiets 'm d'r in. En heel de Alblasserwaard mag meedoen.

Tien jaar. Zo oud is het idee om 'Te Land, ter Zee en in de Lucht' in Groot-Ammers in de praktijk te brengen al. De werkzaamheden aan de Molenkade vormden het zetje om Fiets 'm d'r in toch echt te gaan organiseren. "Want nu is de Molenkade dicht en hoef je die dus niet af te laten sluiten", knikt Bram van Wijk voorzitter van stichting De Oranjevriend.

Samen met een bestuurslid van IJsclub De Telegraaf begon hij dit voorjaar de plannen concreet te maken. "En via dat bestuurslid kwam het ook bij ons terecht", vult Johan Schep, voorzitter van de Ammerse ijsclub, aan. "Wij sloten ons er graag bij aan. Als ijsclub hebben we de afgelopen winters weinig tot niets om handen gehad. We zijn dan ook heel enthousiast om mee te helpen zo'n evenement voor het dorp op te zetten. Het voordeel is dat je meer vrijwilligers beschikbaar hebt én de lasten en organisatie kunt delen."

Gratis

Vrijdagavond 30 en zaterdagmiddag en -avond 31 augustus is het zover. In de Boezem komt een baan van enkele tientallen meters te liggen. De fietsers leggen een afstand van 25 meter af over een dunne balk. "En we hopen natuurlijk dat een fors deel het niet droog houdt", lachen Bram en Johan. "Er zijn meerdere categorieën waarin je prijzen kunt winnen. De snelste, maar ook degene met meest originele of mooiste outfit én de grootste pechvogel krijgen een beker."

Er is ruimte langs de Molenkade voor honderden toeschouwers die kunnen genieten van de pogingen van de fietsers om de overkant te halen. De entree is gratis. "Wel delen we polsbandjes uit om te weten aan wie wel en wie niet alcohol geschonken kan worden."

Jeugd

De vrijdagavond is vooral bedoeld om heel de streek uit te nodigen voor het Open Alblasserwaards Kampioenschap. "We willen graag iedereen mee laten genieten van dit evenement. Zo gaan we alle ijsclubs en oranjeverenigingen in de buurt aanschrijven en we hopen dat ze allemaal een afvaardiging gaan sturen. De zaterdagmiddag is gericht op de jeugd tussen de 10 en 16 jaar. Maar de regels zijn niet strikt; je mag in principe meedoen wanneer je maar wilt."

De enige voorwaarden voor deelname: je moet een fiets meenemen en een zwemdiploma hebben. Opgeven vooraf is wel verplicht. Dat kan via de websites: www.oranjevriend.com en www.ijsclubdetelegraaf.nl.