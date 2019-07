Meer dan tweehonderd kramen op Jaarmarkt in Noordeloos

NOORDELOOS • Het bestuur van Ons Noordeloos houdt zaterdag 3 augustus voor de 45e keer de traditionele jaarmarkt in Noordeloos.

De markt staat net als voorgaande jaren weer vol met ruim 200 kramen. Uit de tientallen nieuwe aanvragen zijn de meest interessante nieuwelingen uitgekozen om de markt aan te vullen en te vernieuwen. Voor de kleintjes is er een kinderplein, met suikerspinnen, sminken, ballonnenvouwers, een kop van Jut en een draaimolen.

Op de markt zijn onder meer bloemen, bijzonder bier, petten, boeken, corton staal, horloges, telefoonartikelen, kleding en snoeischaren verkrijgbaar. Naar aanleiding van het succes van vorig jaar met het Foodplein komen er dit jaar meer trucks. Gerechten van over heel de wereld zullen aanwezig zijn.

'Daarnaast verwachten we dit jaar een bijzondere verkoper, Kees Kniep', melden de organisatoren. 'Wat hij verkoopt en voor welke prijs is voor ons nog geheel onduidelijk, maar het schijnt een echte vakman te zijn.'

Verloting

De markt duurt van 9.00 uur tot 17.00 uur en om 17.00 uur is de trekking van de grote verloting. De hoofdprijs is een waardecheque van 400 euro, met vervolgprijzen van 250 en 100 euro. Daarnaast wordt de lijst aangevuld met vele andere prijzen. Parkeren kan op de speciale terreinen dicht bij de markt.

Als vanouds is de hervormde kerk open. Hier wordt de gehele dag door verschillende organisten muziek gemaakt en zijn er mensen aanwezig die vragen over de kerk en haar geschiedenis beantwoorden. Vanaf 12.30 uur is er de zangdienst, die tot ongeveer 13.30 zal duren.

Ook de christelijk gereformeerde kerk aan de Noordzijde is de gehele dag geopend. Ook hier kan men genieten van muziek, koffie, thee en/of frisdrank en is er gelegenheid om gesprekken te voeren met ingewijden van deze kerk.