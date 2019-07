Zwaargewonde man in Oud-Alblas: geen misdrijf

OUD-ALBLAS • Bij de zwaargewonde man in Oud-Alblas die maandag 15 juli in Oud-Alblas gevonden werd, was geen sprake van een misdrijf.

Dat stelt de politie. 'Na onderzoek door een arts van Forensisch Artsen Rotterdam Rijnmond en het uitkijken van camerabeelden is de Officier van Justitie tot de conclusie gekomen dat het hier niet om een misdrijf gaat.'

Maandagochtend 15 juli troffen agenten de man zwaargewond in zijn woning aan de Ambachtsweg in Oud-Alblas aan. Zij gingen naar zijn huis omdat hij niet op zijn werk verscheen.