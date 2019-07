School De Rotonde sluit schaakopleiding van Giessen en Linge af

gorinchem • De Rotonde, school voor speciaal basisonderwijs, in Gorinchem sloot onlangs de schaakopleiding af met een simultaanwedstrijd.

Zo'n acht leerlingen hebben het afgelopen schooljaar een tweewekelijkse schaakcursus gevolgd, gegeven door schaakclub Giessen en Linge uit Giessenburg. Het is de bedoeling dat de school volgend jaar een team afvaardigt naar het regionale schoolschaaktoernooi voor basisscholen, dat elk jaar wordt gehouden in De Til in Giessenburg. Info: www.giessenlinge.nl.