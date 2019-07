Dorpsraad Arkel wil mogelijkheden in beeld brengen voor jeugdactiviteiten in Arkel

ARKEL • De Dorpsraad Arkel wil onderzoeken of er mogelijkheden zijn om met elkaar jeugdactiviteiten te organiseren in Arkel.

Aanleiding hiervan zijn meerdere signalen dat er voor de jeugd (12 - 18 jaar) weinig te beleven is in Arkel. 'Daarbij is de gedachte onderscheid te maken in jeugd die behoefte heeft aan een prikkelarme omgeving en een prikkelende omgeving', meldt de Dorpsraad Arkel op Facebook.

Op 25 juli vond een eerste overleg plaats met een groep inwoners, ouders, betrokkenen van verschillende organisaties en leden van de Dorpsraad. 'Tijdens dit overleg zijn heel wat mooie ideeën voor jeugdactiviteiten ontstaan en in september gaan we hier actief mee verder.'