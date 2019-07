'Binnen enkele dagen tijdelijke huisvesting winkel Bas van Zessen'

BRANDWIJK • Binnen enkele dagen staat er een grote tijdelijke huisvesting van kledingwinkel Bas van Zessen in Brandwijk. Dat meldt de Alblasserwaardse onderneming, waarvan het bedrijfspand vrijdagnacht afbrandde, op de eigen Facebookpagina.

'Eind volgende week hopen we weer open te zijn', zo stelt het bedrijf. 'Naast onze winkel in Brandwijk hadden wij gelukkig ook nog een groot magazijn in Molenaarsgraaf, waar wij een deel van de voorraad hadden opgeslagen voor onze verschillende webshops en voor de bedrijfskleding afdeling. De leveringen en het bedrukken van de bedrijfskleding aan de bedrijven lopen dus aanstaande maandag 'gewoon' door, ook de webshops draaien gelukkig door.'

Ondernemer Bas van Zessen en zijn gezin laat weten dankbaar te zijn voor alle steunbeteugingen. 'Inmiddels is ons huis veranderd in een bloemenwinkel, we hebben honderden reacties gehad van mensen die willen helpen. Vanmorgen stonden onze medewerkers al bij ons in de keuken, klaar om de schouders er onder te zetten en te helpen met de opbouw van de nieuwe winkel. Want één ding is zeker: onze nieuwe winkel zal zo snel mogelijk weer operationeel zijn.'

Verzekering

De zoons van Van Zessen zijn al druk doende om de tijdelijke huisvesting op poten te zetten. Zelf houdt hij zich met name bezig met de afhandeling van de verzekering. 'Wij hebben alle benodigde veiligheidskeuringen altijd stipt opgevolgd en alle zaken met betrekking tot de verzekering altijd netjes geregeld, dus ik verwacht hierin geen problemen.'

Lees hier het volledige bericht op de Facebookpagina van kledingwinkel Bas van Zessen.