Inzamelingsactie voor Bas van Zessen na afbranden winkel

BRANDWIJK • Een oud-werkneemster van Bas van Zessen is via internet een actie gestart om geld in te zamelen voor de Alblasserwaardse ondernemer, wiens winkel in de nacht van vrijdag op zaterdag afbrandde.

De teller op de website staat inmiddels op 846 euro. De initiatiefneemster, Marja van der Plas, heeft als streefbedrag 5.000 euro ingevuld. Ze wil geld inzetten om Bas van Zessen en zijn team te helpen de komende tijd door te komen.

'Zelf heb ik er een tijd lang met enorm veel plezier gewerkt en ik kon mij geen betere werkgever wensen!', stelt ze op de site. 'Kwam je ook altijd graag bij Bas in de winkel en wil je hen een steuntje in de rug geven? Doneer dan, elke euro is er 1! (..) Ik hoop dat wij ze met z'n allen een eind op weg kunnen helpen, mensen zitten nu zonder inkomen, vaak duurt verzekeringswerk lang en deze gezinnen hebben ieder ook hun vaste lasten. Hhopelijk kunnen we zo een handje helpen, dit familiebedrijf is het waard om weer opgebouwd te worden!'