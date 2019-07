Bas van Zessen: 'We komen hier sterker uit'

BRANDWIJK • Eigenaar Bas van Zessen is, terwijl de brand in zijn gelijknamige kledingwinkel in Brandwijk nog gaande is, opvallend monter. "We komen hier sterker uit en gaan met positiviteit aan de herbouw beginnen."

Zijn eerste zorg toen hij hoorde van de brand: als er maar niemand gewond is geraakt. "Mijn vader zei altijd al: blik is vervangbaar, mensen niet. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. En materiaal? Dat is vervangbaar. Ik zit gelukkig niet aan het materiële vast."

Hij was samen met zijn vrouw Elly vanuit Streefkerk op weg naar Brandwijk toen de telefoon ging. "Bas, je winkel staat in brand." Vreemd, je weet dan gewoon niet wat je je daarbij voor moet stellen. Toen ik de vlammen metershoog uit de winkel zag slaan, zat het hart wel even in mijn keel. Het was meteen duidelijk dat er niets meer te redden viel. Dat was wel even moeilijk."

Noodwinkel

Van Zessen werd opgevangen in het kerkelijk verenigingsgebouw naast de hervormde kerk, waar hij door onder anderen burgemeester Dirk van der Borg een hart onder de riem werd gestoken.

Dit interview vond plaats rond 0.30 uur. Op dat moment was de Alblasserwaardse ondernemer al bezig met plannen voor nieuwbouw. "We komen hier sterker uit", benadrukt hij. "Met positiviteit gaan we aan de herbouw beginnen. Er komt zo spoedig mogelijk een noodwinkel om onze klanten weer te kunnen ontvangen."

Oorzaak

Over de oorzaak kon hij niets zeggen. "Dat is allemaal gissen. Op het moment dat de brand ontstond, was er niemand meer in de winkel. We hebben gelukkig nog wel de server waarop alle bedrijfsgegevens staan kunnen redden. Daar zijn we heel blij mee."