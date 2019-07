NIEUW-LEKKERLAND • De 62-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland, die vrijdagmiddag 26 juli werd vermist, is weer terecht. De vrouw is volgens de politie in goede gezondheid aangetroffen.

Via Burgernet riep de politie mensen op om naar de zestiger, die al vaker vermist is geweest, uit te kijken. Drie uur na de oproep meldde de politie dat mevrouw terecht is. Iedereen die heeft mee gezocht, wordt hiervoor bedankt.