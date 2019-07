Handwerkdames Protestantse Gemeente Arkel steunen hulpproject Gambia

ARKEL • De opbrengst van de Mid Summer Sale, in juni gehouden door de handwerkdames van de Protestantse Gemeente in Arkel, werd door Lilian Ducardus deze week uitgereikt aan Eddy en Wil Potters van het hulpproject Gambia.

De diaconie van De Protestantse Gemeente te Arkel steunt in 2019 een hulpproject in Gambia. In het bijzonder gaat het om steun aan The Christelijke Nursery School in het dorpje Manduar. De handwerkdames hielden op 21 en 22 juni De Mid Summer Sale. De dames zetten zich op allerlei manieren in voor dit doel en zo werd er twee dagen lang alles uit de kast gehaald.

De opbrengst was 670. Op dinsdag 23 juli werd dit bedrag namens de handwerkdames geheel in stijl in de vorm van een Origami bloemboeket gevouwen van de bankbiljetten overhandigd.