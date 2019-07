Martijn Dekker denkt na brand in tweewielerzaak Schelluinen alweer vooruit

SCHELLUINEN • Donderdag 11 juli zal de familie Dekker niet snel vergeten. In de fietswinkel aan de Kerkweg vat een oude 9 volt batterij vlam in een speciale bewaarbox, met alle gevolgen van dien. Bekomen van de eerste schrik pakte eigenaar Martijn Dekker de draad direct op. Met hulp van familie, vrienden, dorpsgenoten en zijn trouwe klanten verkocht Fietswereld Dekker drie werkdagen later alweer zijn eerste fietsen.

"We waren net klaar met een grote verbouwing, de laatste klusjes moesten nog worden gedaan", begint Martijn Dekker (39) in de voormalige KIA-garage van Van Muijlwijk. "Mijn ouders zijn zo'n vijftig jaar geleden vanuit Papendrecht naar Schelluinen verhuisd om de plaatselijke supermarkt nieuw leven in te blazen. In 1996 begon mijn oudste broer Jan een fietsenzaak en als jochie van zestien jaar werd ik zijn eerste hulp. Toen hij een tweede zaak in Geldermalsen opende, stond ik hier op eigen benen. In 2021 bestaan we 25 jaar..."

Zonnebloemen

Martijn behoudt zijn toekomstplannen. "Er is veel gebeurd in een week tijd. De brand begint nu een beetje in te dalen. De eerste dagen leef je in een roes. Belletjes van de verzekering en met klanten om te vertellen dat de bestelde fiets niet geleverd kan worden. Je wil ze helpen, ook omdat ze ons ook niet vergeten. De klanten zijn trouw en dat is fijn. Nu het soms wat rustiger is, besef ik pas wat er is gebeurd. Ik moet dan janken. Slapen doe ik slecht."

Een oudere klant brengt een mooie bos zonnebloemen. "Je ziet er slecht uit Martijn, denk ook jezelf." Martijn knikt. "Eerst wilde ik niet op vakantie, maar waarschijnlijk ben ik dan over een aantal weken volledig op. Voor mijn jonge gezin is het ook goed om toch naar Spanje te vertrekken. Ik hoop voor die tijd duidelijkheid te hebben wat de exacte schade is en op welke manier we kunnen gaan herbouwen. Misschien moet er wel volledig worden gesloopt. Ook de bovenwoning van mijn broer en zijn gezinsleden, want niet alleen mijn gezin is getroffen door de brand. Zij wonen nu tijdelijk in Meerkerk."

Pannen soep

De fietsenzaak zit dankzij de kort na de brand toegesnelde Herman van Muijlwijk in een oud garagebedrijf. "Toen er bij mij nog werd geblust, was hij bij wijze van spreken al aan het rijden met de in de loods opgeslagen oude Sunbeams. We zijn enorm geholpen en hier iedereen heel dankbaar voor. Een vaste klant hoorde dat we werkelijk alles zijn kwijt geraakt en door de rook niets is gebruiken. Haar man was onlangs overleden. Spontaan heeft zij het niet meer gebruikte gereedschap van zolder gehaald en bij ons afgeleverd. Dat is toch superlief. Daarnaast hebben we heel veel morele steun ontvangen in de vorm van Facebook-berichtjes, Whatsappjes, chocoladerepen en zelfs pannen met soep."

Aanvankelijk dacht de jonge ondernemer dat het allemaal nog mee zal vallen. "Mijn neef ook, die wilde eerst nog de kleine haard ontstaan door een vonkje in een verzamelbox van batterijen gaan blussen. Maar al snel werd duidelijk dat door de rookontwikkeling het onbegonnen werk was. Veel vuur is er niet geweest, maar door de hitte is er veel zo niet alles gesmolten. In een winkel met veel rubber banden, zadels en plastic tassen was er geen houden meer aan. Er is materiaal dat de brand wel heeft overleefd, maar door de stank of neergeslagen roet hebben we daar helaas afscheid van moeten nemen. Sommige accu's van fietsen deden het nog, maar het plastic was volledig weg."

Schouderklopje

Na het zoveelste telefoontje en schouderklopje, zucht de dappere Martijn. "Ik kijk vooruit. De tijdelijke werkplaats voldoet, we draaien weer. Soms grijpen we nog mis, maar dan helpt een bevriende collega en kunnen we een kinderzitje of een speciale binnenband ophalen. Vanaf 5 augustus gaan we op vakantie en dinsdag 21 augustus zijn we weer open om ons volledig op de toekomst te richten."

Theo Sprong