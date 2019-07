Ook extra noodhokken beginnen vol te raken bij Dierenasiel Gorinchem

GORINCHEM • Mede door de hitte is de toestroom van dieren naar het Dierenasiel Gorinchem groot.

Deze zomer komen er ook veel dieren binnen via zorginstanties, stelt de regionale dierenopvang in een persbericht. 'Het betreft dieren die met te veel in een kleine woning wonen en waar het ongedierte met deze warmte niet meer te bestrijden is.'

Maar ook het achterlaten van dieren is een zorg. 'Katten, vogels, cavia's, konijnen en honden … Het lijkt wel normaal dat ze massaal achter gelaten worden in de polders. Al deze dieren kunnen zichzelf niet in leven houden en zeker niet met deze temperaturen. Ze worden dan ook op hun laatste krachten gevonden. Niet alleen uitgedroogd en sterk vermagerd, maar ook met bloedarmoede door de vlooien en teken.'

Noodhokken

Mede door de grote toevloed heeft Dierenasiel Gorinchem noodhokken geplaatst, maar deze beginnen al vol te raken. 'Met bijvoorbeeld een uitgedroogde al wat oudere kat. Een kat gevonden met een naald en draad in zijn bekje. Een veel te jong kitten, alleen achtergelaten. Een kitten dat net op tijd uit het kanaal gered is. Zes in beslag genomen hondjes. Vier jonge uitgedroogde konijntjes en ga zo maar door.'

Het dierenasiel roept dan ook op om degenen die interesse hebben in een huisdier langs te komen. 'Vul een matchformulier in zodat het juiste dier bij de juiste eigenaar gevonden kan worden en er verantwoord met goede voorlichting aan een huisdier begonnen kan worden. Wel als u al op vakantie geweest bent.'