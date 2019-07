Veertig deelnemers aan oefenavond kampioenschap pappelellen bij De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Met de organisatie van een oefenavond is de inschrijving voor het Nationaal Kampioenschap Pappelellen van museum De Koperen Knop deze week van start gegaan.

Het kampioenschap vindt plaats op 7 september van 11.00-15.00 uur bij het Hardinxveldse museum. Er zijn twee categorieën: kids t/m 13 jaar en ouderen vanaf 14 jaar. Deelname is gratis.

Oefenavonden

Een klein veertig enthousiastelingen trotseerden dinsdag de warmte om zich verder te bekwamen in dit oud-Hollandse straatspel. Er waren in de museumtuin twee velden uitgezet, een voor het oefenen van de opslagen en een wedstrijdveld. Dit laatste blijft liggen tot en met de wedstrijddatum. Iedereen die wil kan tijdens de openingsuren van het museum komen oefenen. Op dinsdag 27 augustus is er nog een tweede oefenavond, waarop iedereen welkom is.

Aanmelden

Om het kampioenschap goed te laten verlopen wordt iedereen die op 7 september aanstaande wil deelnemen verzocht zich vooraf op te geven. Dat kan in ploegen van twee, maar ook individuele deelnemers zijn welkom; die worden door de wedstrijdleiding in een ploeg van twee geplaatst.

Opgeven kan per email: directiesecretariaat@koperenknop.nl, per telefoon: 0184-611366 of tijdens de openingstijden van het museum bij de balie. Voor elk van de categorieën zijn er naast een wisselbokaal waardebonnen te winnen.

Multiculturele markt

Op dezelfde dag 7 september is er op het museumterrein een multiculturele markt (van 10.00-16.00 uur). Voor meer informatie: www.koperenknop.nl. Beide evenementen vinden plaats ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het museum en het Hagi-festival 2019.