Papendrechter biedt gratis advies bij natuurvriendelijk maken tuin

PAPENDRECHT • Leen den Ouden uit Papendrecht biedt gratis advies aan voor mensen die hun tuin natuurvriendelijker willen maken. Dit om onder andere bijen en vlinders te helpen.

Den Ouden wijst erop dat wegen en bouwwerken blokkades vormen voor het planten- en dierenrijk. Hij is er blij mee dat steeds meer gemeenten hun groenbeleid aanpassen en bij bermbeheer rekening houden met flora en fauna. Maar dat is niet voldoende, zegt hij. Ook tuineigenaren zouden een bijdrage moeten leveren.

Ontwerp maken

De Papendrechtse natuurliefhebber wil mensen in de West-Alblasserwaard helpen met het maken van een natuurvriendelijk ontwerp voor hun tuin zonder kosten in rekening te brengen. Hij maakt dan een schets waarop hij bijvoorbeeld plekken voor beplanting, een insectenhotel of schuilplaats voor egels aangeeft. Buiten Papendrecht brengt hij kilometerkosten in rekening, binnen Papendrecht niet.

Heemtuin

Den Ouden is in de regio bekend van onder andere zijn werk voor de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard. Hij beheert de educatieve heemtuin in het Alblasserbos. Ook geeft hij tuinvogeladvies namens de Vogelbescherming.

Hoge temperaturen

Maakt hij zich zorgen over de gevolgen van de hoge temperaturen voor de natuur in de Alblasserwaard? "In de educatieve tuin eigenlijk valt het allemaal mee. Bloemen stonden nog kaarsrecht overeind toen ik er deze week was. Planten zijn in onze streken over algemeen wel wat gewend. We wonen in nat gebied, het verdort nog niet."

Aanpassen

En de dieren? "Die passen zich aan. Ik denk dat de mensen er meer last van hebben. Tot op heden maak ik me geen zorgen over de natuur. In het oosten van het land is het anders; als dieren en planten te weinig vocht krijgen, gaan ze dood. Maar dieren zijn flexibeler dan wij mensen."

Meer informatie en contact

Mensen die zonder hulp (alvast) aan de slag willen, kunnen zich laten inspireren op de site: https://puurpapendrecht.nl/groep/leen-den-ouden-natuurvriendelijke-tuin Leen is bereikbaar via: ouden.l@chello.nl.