Succesvolle crowdfundingsactie Innowalk voor Luuk Marcus uit Schelluinen

SCHELLUINEN • De teller staat al op bijna 17.000 euro; de actie om geld op te halen voor de Innowalk voor Luuk Marcus (8) uit Schelluinen is een groot succes.

Het eerste wat je ziet als de deur opengaat bij het gezin Marcus aan de Nieuweweg is het glunderende gezicht van Luuk. In zijn rolstoel gaat hij het bezoek welgemoed voor naar de keukentafel, waar ook zijn moeder Marleen aanschuift. Een half metertje verder staat het apparaat al waar de crowdfundingsactie om begonnen is: de Innowalk, een op het eerste gezicht uit de kluiten gewassen hometrainer. Hij staat al anderhalve week in huize Marcus en heeft het hart van Luuk gestolen. Vragen om een demonstratie hoeft niet; voordat die gelegenheid zich voordoet, vraagt hij zelf al: "Mag ik erop?"

Even terug in de tijd: na een lange tijd van onderzoeken blijkt enkele jaren geleden dat Luuk het zeer zeldzame CTNNB1-syndroom heeft. "Wereldwijd zijn er maar zo'n honderd personen bekend die dit hebben", vertelt Marleen. "Het is een chromosoomafwijking die ervoor zorgt dat zijn lichaam zich niet goed ontwikkelt. Bij Luuk zijn het vooral de benen, waarin veel spasticiteit zit. Zijn armen zijn beter en sterker, maar de fijne motoriek is niet goed ontwikkeld. Gelukkig is zijn verstand wel goed ontwikkeld en kunnen we met hem communiceren en kan hij zelf leren."

Stilstand

Helaas zorgt het vele zitten in de rolstoel ervoor dat de lichamelijke toestand van Luuk er niet op vooruitgaat. Sterker nog, het gezegde stilstand is achteruitgang past hier beter bij. "Hij krijgt op school therapie, twee keer een half uur in de week. Dat is niet voldoende. Om een voorbeeld te geven: zijn heupkoppen ontwikkelen niet goed en zo loop je het risico dat hij op jonge leeftijd al een heupoperatie moet ondergaan."

Beurs

Toen de ouders van de jonge inwoner van Schelluinen 2,5 jaar geleden de Innowalk tegenkwamen op een beurs zagen ze meteen de mogelijkheden van het apparaat. "Er was toen geen gelegenheid om hem uit te proberen. Een paar weken geleden gingen we weer naar een beurs met hulpmiddelen, deze keer in de Evenementenhal in Gorinchem. Daar stond de Innowalk weer en was er alle ruimte voor Luuk om hem uit te proberen." Het was liefde op het eerste gezicht, zo vertelt Marleen met een glimlach. "Het eerste wat Luuk zei toen hij erin stond: 'Wat bijzonder, ik loop gewoon!'. Dat was voor hem een heel nieuwe ervaring."

Op de achtergrond heeft Martin, de vader van Luuk, hem inmiddels geïnstalleerd in de Innowalk. Luuk bedient zelf de knoppen en bepaalt zelf het tempo van de oefeningen. "De motor in het apparaat zorgt voor de ondersteuning; hij hoeft zelf geen of heel weinig kracht te zetten. Die heeft hij ook niet in zijn benen, maar ze komen zo wel in beweging. We merken nu al dat zijn benen veel meer ontspannen zijn, terwijl ze door de spasticiteit altijd juist heel gespannen waren."

Afstandsbediening

Luuk zelf heeft het inmiddels meer dan goed naar zijn zin. Het bewegen vindt hij duidelijk heerlijk én, zeker zo belangrijk, het spelen met de knopjes die op de afstandsbediening van de Innowalk zitten. Een verleiding die maar weinig jongens van 8 jaar zouden kunnen weerstaan.

De Innowalk staat in de huiskamer, maar de grootste hobbel moet nog genomen worden. "Het apparaat kost ons 25.000 euro. Op de beurs dachten we: 'Dat kunnen we nooit betalen.' Vanuit onze omgeving drongen meerdere mensen erop aan om een crowdfundingsactie te beginnen. Daarvoor moesten we wel over een drempel, om zomaar geld te gaan vragen. Uiteindelijk hebben we de stap gezet, de Luuk Marcus Foundation opgezet en via Facebook een actie begonnen."

Teller

En met onverwacht succes. Op het moment van het interview stond de teller al op iets meer dan 10.000 euro en terwijl ik dit schrijf is de 17.000 euro al in zicht. "Dat is echt boven verwachting, het is fantastisch om te zien hoe mensen met ons en met Luuk meeleven. We gaan nog diverse acties zoals een benefietdiner houden om het streefbedrag te halen. Mocht er meer geld dan we nodig hebben binnenkomen, dan gebruiken we dat voor het jaarlijkse onderhoud en eventuele reparaties."

Doneren voor de Innowalk van Luuk kan op het bankrekeningnummer NL25RABO 0321705246 ten name van M.L. Marcus, onder vermelding van Innowalk Luuk. Binnenkort komt de website www.luukmarcusfoundation.nl online. Meer info: info@luukmarcusfoundation.nl.