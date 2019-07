Naam activiteitenzone Giessenburg bekend: Park DoetActief

GIESSENBURG • Wethouder Bram Visser reikte woensdag een zwemabonnement van de Doetse Kom voor het hele gezin uit aan Margreet Kwakernaak uit Giessenburg. Zij bedacht de winnende naam voor de activiteitenzone in Giessenburg. De nieuwe ontmoetingsplek met sport en ontspanning heet vanaf nu: Park DoetActief.

In maart 2019 schreef de gemeente een prijsvraag uit voor een geschikte naam voor het terrein. Daar kwamen 45 reacties op. De betrokken partijen kozen samen een naam uit de inzendingen. Wethouder Bram Visser: "Prachtig om de grote betrokkenheid van het dorp Giessenburg te zien bij dit park. Dat bleek al bij de samenwerking om te komen tot de herinrichting en -ontwikkeling. Maar ook nu weer bij de naamgeving, door als verenigingen samen te kiezen voor een naam, die is ingebracht door de inwoners. Park DoetActief is een naam passend bij de Giessenburgers, actief bezig op allerlei fronten."

Bij de beoordeling van de naam keken de betrokkenen naar een aantal criteria. De naam moest weergeven dat de activiteitenzone:een plek is waar sport en ontspanning samen komengelegen is in Giessenburg, maar ook publiek van buitenaf trekteen diversiteit aan sport, activiteiten en ontspanning biedt voor een brede doelgroep van jong tot oud van alles te bieden heeft

Voortgang Park DoetActief

De bouw van de Giessenhal en de voetbalaccommodatie VV Peursum verloopt voorspoedig en volgens planning. De verwachting is dat de voetbalaccommodatie in december wordt opgeleverd en de Giessenhal in februari. De werkzaamheden voor het opknappen van het als park ingerichte deel worden in het najaar gestart. Tijdens deze periode is het park voor de veiligheid niet toegankelijk voor publiek.

Verder zijn er initiatieven ingediend voor de jongeren ontmoetingsplek. Hiervoor heeft het Giessenburgse Architectenbureau New-ton een voorstel gemaakt. Dit wordt nog verder uitgewerkt. De Doetse Kom is bezig met de voorbereiding voor het bouwen van het verenigingsgebouw. Als het zwembad in het najaar weer gesloten is, wordt gestart met de bouw.