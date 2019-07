Hans Kramer, eigenaar De Put: 'Jammer dat leden recreantenvereniging De Put niet akkoord zijn gegaan'

OTTOLAND • Hans Kramer, eigenaar van camping De Put in Ottoland, vindt het jammer dat de leden van de recreantenvereniging De Put niet akkoord zijn gegaan met het compromis.

"Het had leuk geweest als we samen verder hadden kunnen bouwen aan camping De Put", stelt hij. "Maar voor de goede orde: de deur blijft bij mij openstaan. Er komen nog steeds contracten binnen van campinggasten die met mij verder willen. Het is maar een minderheid op de camping bij wie ik niets goeds kan doen."

De belangrijkste reden voor de vereniging om de overeenkomst af te wijzen is de bepaling dat er geen bezwaar meer gemaakt zou mogen worden tegen de plannen van Kramer met de camping. Die nuanceert Hans Kramer. "Het lijkt alsof er helemaal geen op- en aanmerkingen meer gemaakt mogen worden, maar dat is zeker niet zo. Ik stel het prijs als ik de campinggasten hierbij kan betrekken en dat zij meedenken. Het ging mij meer om waar ik voor uitgemaakt werd, uitlatingen die niet op waarheid berusten."

Informatiebijeenkomst

Ook bracht de vereniging naar voren dat alleen het bestuur en niet alle leden welkom waren tijdens de informatiemiddag op 13 juli. "Ik heb bewust alleen het bestuur van de recreantenvereniging uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst, omdat ik hoorde dat de meeste leden toch niet achter mijn plannen willen staan. Het is uiteindelijk een heel goede en gezellige middag geworden, waarbij na afloop iedereen bleef om nog wat te drinken en na te praten."

Last but not least: er was onvrede om een tafeltennistafel die niet teruggeplaatst was. Daar kijkt Hans Kramer zelf heel anders tegenaan. "Da's gewoon pesten. De tafel die er stond werd al lang niet meer gebruikt. Kon ook niet, want hij was kapot. In het kader van opnieuw beginnen heb ik een nieuwe besteld, maar daar zit een paar weken levertijd op. Vandaar dat-ie er nog niet staat."