Prinses Beatrix opent Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk

KINDERDIJK • Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent zaterdag 7 september in de avond het nieuwe Bezoekerscentrum in UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen.

"We zijn bijzonder vereerd met de komst van Prinses Beatrix", zegt directeur Cees van der Vlist van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK). "Het maakt deze voor ons bijzondere dag nog specialer."

Ontmoeting vrijwilligers

Voor de officiële openingshandeling ontmoet Prinses Beatrix onder meer enkele vrijwilligers van de SWEK. Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland, fungeert als ceremoniemeester.

Status

De opening van het Bezoekerscentrum markeert het einde van een traject dat al in 1997 voorzichtig werd ingezet. Dat jaar werd het Kinderdijkse molencomplex op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Destijds luidde de conclusie al dat de entree en faciliteiten niet passen bij die status. Het Bezoekerscentrum bestaat grotendeels uit glas. Bezoekers hebben vanaf het dak een panoramisch uitzicht over het molengebied.

Dankbaar

In maart is een nieuwe entree voor groepen in gebruik genomen. De verbeterde infrastructuur en faciliteiten moeten de groeiende stroom toeristen in betere banen leiden. In totaal wordt er 9 miljoen euro geïnvesteerd in de entreezone van het molengebied. Diverse overheden en sponsoren leverden een bijdrage. Van der Vlist: "Daarvoor zijn we dankbaar. Zonder die steun was dit allemaal niet mogelijk geweest."

Indrukwekkend

In Kinderdijk staat het grootste molencomplex ter wereld. Het ingenieuze systeem met negentien molens heeft de Alblasserwaard eeuwenlang droog gehouden. Hoewel de functie in het watermanagement inmiddels in handen is van moderne gemalen, zijn de molens nog steeds maalvaardig. 'Het netwerk van negentien windmolens in Kinderdijk-Elshout toont de indrukwekkende bijdrage die de Nederlanders hebben geleverd aan de technologie om water onder controle te houden,' aldus UNESCO.