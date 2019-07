Mobiele camera nu inzetbaar

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden kan vanaf deze week gebruik maken van de mobiele camera die gemeente Leerdam eind vorig jaar – pal voor de herindeling – aanschafte.

Dat maakte burgemeester Jan Pieter Lokker donderdagavond tijdens de raadsvergadering bekend na vragen van VHL Lokaal.

Verbaasd

Fractieleider Wim van Dijk verbaasde zich erover dat de camera ruim een half jaar na de aanschaf nog altijd niet is ingezet, terwijl er op meerdere locaties sprake is van overlast.

"We moeten de veiligheid vergroten, er gebeurt steeds meer ellende op straat. Leerdam had alles al in huis om de mobiele camera te gebruiken, in Vijfheerenlanden lukt dat maar niet."

Rond

Lokker liet daarop weten dat de gemeente de inzet van de mobiele camera inmiddels rond heeft. "Die wordt vanaf dit moment in samenspraak met de politie gebruikt waar dat nodig is."

Tijdens het persgesprek – vorige week dinsdag – legde de burgemeester nog uit dat voor de mobiele camera ingezet kan worden aan alle wettelijke eisen moet zijn voldaan.

Ondermeer door het instellen van de noodzakelijke verboden. "We moeten er wel zeker van zijn dat we de beelden kunnen gebruiken."