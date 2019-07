Over de idealen van stichting Tiny House Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Na de zomer hoopt de kersverse stichting Tiny House Vijfheerenlanden met een concreet plan te komen voor het realiseren van de eerste tiny houses in de gemeente.

Om tot dit projectplan te komen, hebben initiatiefnemers Guus Smid, Noud Hutten en Marc de Bock een tweede enquête uitgezet onder de pakweg vijftig mensen die zich als geïnteresseerden hebben aangemeld voor hun initiatief. Was de eerste vragenlijst nog algemeen van aard, deze tweede raadpleging gaat meer de diepte in en bevat hele gerichte vragen. Zoals: met hoeveel ándere tiny house-bezitters willen de belangstellenden maximaal op één perceel staan. En: moet er een stroom- of wateraansluiting zijn.

Op basis van de antwoorden wil de stichting een afgebakend projectplan maken, om daarmee naar de gemeente te stappen. Een locatie hebben de mannen nog niet op het oog. "We kijken naar de randen van de huidige kernen", zegt Smid. Dit gebeurt met hulp van gemeente Vijfheerenlanden, die ook in haar coalitieakkoord de komst van tiny houses toejuicht.

Daarbij moeten ook de zogenaamde rode contouren in het oog worden gehouden, oftewel: de door de provincie uitgestippelde grenzen waarbinnen gebouwd mag worden. "Grond is in dit soort projecten altijd een belemmering", weet Hutten.

Animo is er wel genoeg. "Ik ben ervan overtuigd, als we een locatie hebben en een plan: dan is het binnen een dag vol." De bedoeling is dan ook dat het niet bij één project blijft, maar dat er wellicht meerdere tiny house-locaties worden gerealiseerd. Als het aan de stichting ligt, tenminste.

Stichting Tiny House Vijfheerenlanden ziet zichzelf als aanjager, bemiddelaar in dit project. Ze wil het balletje aan het rollen brengen. Mensen inspireren. Want: "Zo'n tiny house is meer dan alleen klein wonen", benadrukt De Bock. "Het is een levensstijl. Het zorgt er in mijn geval voor dat je over alles gaat nadenken. Waar wil ik ruimte aan besteden, wat wil ik voor mezelf hebben en wat wil ik delen. Maar ook: in hoeverre is vlees eten noodzakelijk gezien de impact die het heeft op het klimaat. Hele persoonlijke vragen, die voor iedereen anders zijn."

Bijna automatisch haakt de tiny house-beweging zo ook in op de groeiende deeleconomie. Er waren tijdens een eerdere bijeenkomst van Tiny House Vijfheerenlanden al een paar jongeren die het idee om een gemeenschappelijk schuurtje op een dergelijk perceel te creëren, volledig omarmden. Smid: "In zo'n schuurtje kan je dan gereedschap bewaren dat iedereen mag gebruiken, zoals die jongeren ook zeiden: waarom zouden we allemaal apart een hamer gaan kopen?"

In het kader van duurzaamheid zouden Smid, Hutten en De Bock ook het liefst een voedselbos bij de tiny houses creëren. Dit is een plantengemeenschap met een hoog aantal eetbare soorten, van fruit- en notenbomen tot kruidenplanten. Waarvan de tiny house-bewoners dus gedeeltelijk kunnen leven.

Helemaal het summum is volgens het drietal om de tiny houses volledig off-grid te maken. Oftewel: zonder enige aansluiting op het energienetwerk. Stroom kan dan bijvoorbeeld opgewekt worden via zonnepanelen. "Als het gaat over levensstijl, dan heeft dat zelf wel onze voorkeur."

Maar, de stichting wil eerst kijken of daar genoeg animo voor is, middels de al genoemde enquête. Overigens: het zijn niet alleen jongeren die zich als belangstellenden hebben gemeld bij de stichting, zo benadrukt Hutten. "Ook ouderen en jonge gezinnen met kinderen: het is heel divers."

De drie mannen zouden zelf ook best in een tiny house willen wonen, Marc de Bock - vader van twee kinderen - is zelfs al volop bezig met het tekenen van zijn ultieme mini-woning. "Mijn kinderen zien dat ook al helemaal voor zich. Misschien hebben zij later allebei ook wel een tiny house, dat ze dan mee kunnen nemen als ze ergens anders in het land gaan studeren." Immers: één van de eigenschappen van een tiny house is ook haar mobiliteit. Op naar een meer vloeibare manier van wonen.

Belangstellenden kunnen zich via tinyhousesvijfheerenlanden@gmail.com melden bij de stichting.