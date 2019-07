Ruim baan voor bewonersinitiatieven

MEERKERK • Er wordt niet gekort op de inwonersinitiatieven. De raad van Vijfheerenlanden steunde unaniem het amendement van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en VVD om hiervoor – vanaf 2020 - jaarlijks 1 miljoen uit te trekken.

Sterker nog: de overgrote meerderheid van de raad nam een motie van het CDA aan, waarin het college wordt gevraagd het geld dat in een bepaald jaar niet wordt uitgegeven door te schuiven naar het jaar daarop.

Daarnaast wordt onderzocht of het geld ook kan worden gebruikt om nieuwe initiatieven structureel – langer dan een jaar – te ondersteunen.

Bovendien gaat de gemeente er alles aan doen om alle kernen gebruik te laten maken van het financiële ruggensteuntje. Tot nu toe kwamen er geen aanvragen binnen uit Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Nieuwland, Leerbroek, Schoonrewoerd en Zijderveld.

Kadernota

Het college stelde in de Kadernota voor om het potje voor de inwonersinitiatieven terug te brengen van een miljoen naar acht ton. Volgens B&W heeft er – gelet op de aanvragen tot nu toe - alle schijn van dat dat ruim voldoende is.

Dat voorstel viel niet in goede aarde bij de raad. CDA-leidster Maria de Jong stak de loftrompet op de inwonersinitiatieven. "Zo kunnen we vrijwilligers ondersteunen die het cement zijn van de samenleving. We zijn verrast dat er een graai uit de pot wordt gedaan, terwijl zes dorpen nog geen gebruik hebben gemaakt van deze voorziening."

'U beslist'

Wethouder Christa Hendriksen had niet al te veel moeite met het steuntje in de rug voor de inwonersinitiatieven. "Ik ben blij dat dat u die heel belangrijk vindt, dat geldt ook voor ons. En u beslist over de moties", aldus de wethouder.

Het coalitieamendement kreeg brede steun. "Het is niet juist het budget te verlagen. De aanpak is nog nieuw voor de inwoners. Het zou het college sieren als het de inwoners stimuleerde hier gebruik van te maken", zei Harry van Tilburg van Lokaal Alert.

Hij vroeg voor dit onderwerp een visie te ontwikkelen. "Bij gebrek aan visie regeert de boekhouder."

Twee miljoen

Wel hadden Lokaal Alert en SGP moeite met de eventuele 'stapeling' van het geld – "Straks zit er twee miljoen in", zei SGP-er Evert Geluk - terwijl onder meer CU-voorman Dico Baars graag van gedachten wilde wisselen over de vraag welke initiatieven dan structurele steun zouden krijgen.

Maria de Jong: "Er zijn inwoners die niet met een initiatief van start gaan, omdat ze maar voor een jaar steun krijgen." D66-voorman Klaas de Zwaan: "Ik kan me voorstellen dat het makkelijker wordt om dingen op te zetten als je weet dat je er ook volgend jaar nog geld voor krijgt. Laten we daar niet te angstig over doen."

Daar was PvdA-er Joop van Montfoort het mee eens. "Kleine structurele projecten vallen nu buiten de boot."

Waarop de raadsmeerderheid B&W vroeg het eventuele overschot van het ene jaar door te schuiven naar het jaar daarop en te kijken of bepaalde nieuwe initiatieven structurele steun kunnen krijgen.

