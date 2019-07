PWS schenkt oude methodeboeken aan 'Vrienden van Suriname'

LEXMOND • De Prinses Wilhelminaschool (PWS) heeft oude methodeboeken om te leren lezen, rekenen, de Nederlandse taal te leren en oude spelletjes geschonken aan de stichting 'Vrienden van Suriname'.

De stichting helpt vooral de armere bevolking in Suriname, die nog veel last hebben van de economische crisis. De PWS heeft inmiddels vernieuwde methodes en leek het dan ook een goed idee om de stichting de boeken te schenken, zodat ook de kinderen in Suriname goed onderwijs kunnen krijgen.