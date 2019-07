Nieuwe tentoonstellingen in de regio

REGIO • Goed Gezien Goed Bekeken heeft in juli nieuwe tentoonstellingen van leden van de vereniging ingericht.

Suze Kruidenier exposeert tot half oktober 2019 schilderijen in 't Waellant aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken. Als beginnend kunstenaar wisselt ze veel van stijl: klassiek/moderne stillevens, verschillende kleuren, strak en precies met penseel of grof met paletmes.

Marja Eikelenboom exposeert tot half oktober 2019 in de Strevenaer in Streefkerk. Haar werken bezichtigen kan in overleg. Marja Eikelenboom-van der Hek woont in Groot-Ammers. Zij houdt van kleur en schildert met acrylverf. In veel van haar schilderijen zoekt Marja in bekende beelden naar een nieuwe vorm met veel kleur.

Pieter van den Berg exposeert tot half oktober 2019 in de Schaapskooi aan de A 89 in Ottoland Openingstijden zijn van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Pieter van den Berg is in het dagelijks leven docent begeleidingskunde aan het Hoornbeeck College in Rotterdam. Pieter: "In mijn vrije tijd probeer ik op mijn eigen manier de realiteit te vangen op het doek. Dit betekent dat ik graag in de natuur ben en er tijdens het schilderen een eigen 'kleur' aan geef."

Het meeste werk is op basis van acrylverf. Voor het schilderen van portretten heeft Pieter wel een voorliefde. Soms maakt hij vrij werk waarbij de kijker een eigen invulling mag geven aan wat gezien wordt. Deze expositie is vooral ingericht met onder andere werken vanuit de natuur: schelpen, bloemen, landschap, dieren en een portret van een meisje met poes.

Wout Stoppelenburg

Wout Stoppelenburg exposeert tot half oktober 2019 in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat 9 in Hardinxveld-Giessendam (bezoek in overleg). Wout Stoppelenburg is geboren en woonachtig in Alblasserdam, en nu gepensioneerd. Zijn belangstelling voor het tekenen kwam voort uit zijn dagelijkse werk in de reparatie van binnenvaartschepen. Onderwerpen gebouwen, technische tekeningen, natuur en portretten hebben zijn aandacht. Dikwijls zijn de tekeningen in zijn vakantie ontstaan, maar ook dichter bij huis bijvoorbeeld Dierentuin Blijdorp is voor de tekenaar een inspiratiebron. Wout Stoppelenburg heeft zich het tekenen door zelfstudie eigen gemaakt.

Miep Seelbach exposeert tot half oktober 2019 Woon- en zorgcentrum Graafzicht, Burg. Dekkingstraat 1 te Bleskensgraaf. De tentoonstelling van de Alblasserdamse kunstenares, die al veel exposities verzorgd heeft, is dagelijks te bezoeken.

Verder exposeren kunstenaar uit de Alblasserwaard in Molen De Liefde aan de Nieuwe Veer 42 in Streefkerk; tot half oktober elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 16.00 uur. De molen is via de Lekdijk gemakkelijk te bereiken zowel vanuit Groot-Ammers als Streefkerk. Entree is gratis. Als de wind meewerkt laat de molenaar de molen draaien.

Voor meer informatie: www.goedgezien-goedbekeken.nl.