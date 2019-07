Besluit hondenbelasting Vijfheerenlanden jaar uitgesteld

MEERKERK • Pas over een jaar wordt duidelijk of in de hele gemeente Vijfheerenlanden hondenbelasting wordt ingevoerd of dat de belasting in Leerdam en Vianen wordt afgeschaft.

De raad ging donderdagavond unaniem akkoord met het voorstel van coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en VVD om de beslissing over de invoering van de hondenbelasting op het grondgebied van de voormalige gemeente Zederik met een jaar op te schorten. De raad vindt het verstandiger eerst een onderzoek te doen naar de alternatieven en pas daarna een besluit te nemen.

College

Het college koos juist voor een andere volgorde: eerst de hondenbelasting in heel de gemeente invoeren, daarna die belasting evalueren en kijken of er alternatieven zijn die het mogelijk maken de belasting af te schaffen.

De raad voelde daar niets voor, vormde een massief blok en diende maar liefst drie amendementen en moties in om die volgorde te wijzigen of de belasting zelfs geheel af te schaffen.

SGP en VHL Lokaal kwamen met een eigen motie – die grotendeels overeenkwam met het amendement van de coalitie - waarin het college werd gevraagd eerst een onderzoek in te stellen. "Kiezen voor een andere volgorde: eerst invoeren, daarna onderzoeken is krom", zei Wim van Dijk, voorman van VHL Lokaal.

Middeleeuwen

De VVD ging een stap verder. Fractieleidster Hanneke van der Leun benadrukte dat haar partij er geen voorstander van is om aan de belastingknop te draaien en al helemaal niet als die belasting niet meer van deze tijd is.

"Hondenbelasting is een maatregel uit de Middeleeuwen, gericht op het terugdringen van de overlast van zwerfhonden en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Bovendien worden de honden met name in het buitengebied gehouden als beveiliging en als waakhond."

Vandaar dat de VVD voorstelde financiële meevallers te gebruiken om de hondenbelasting zo snel mogelijk af te schaffen.

Voorbarig

Dat vonden de andere fracties net wat te ver gaan. "De motie van de VVD is te voorbarig", vond CU-voorman Dico Baars. "Wij zijn geen fan van hondenbelasting, maar ook niet van gaten in de begroting", zei D66-fractieleider Klaas de Zwaan. "Dit gaat ons net een stap te ver", oordeelde ook PvdA-er Joop van Montfoort.

Waarop Hanneke van der Leun een laatste poging deed: "Iedereen heeft problemen met het invoeren van de hondenbelasting. Schaf het dan af." Van Montfoort: "Dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. U slaat een stapje – evaluatie en onderzoek – over."

Wethouder Max van Middelkoop kon zich prima vinden in het voorstel eerst een onderzoek in te stellen en pas daarna een besluit over de invoering of afschaffing van de belasting te nemen.

Niet verstandig

"We komen er bij de volgende begroting op terug", beloofde de wethouder die het vanwege de financiële consequenties niet verstandig vond de belasting nu al af te schaffen. Eerder liet hij weten dat door zo'n besluit de gemeente 350.000 euro aan inkomsten misloopt.

SGP en VHL trokken hun motie in, omdat die wel heel erg leek op het voorstel van de coalitie. Dat voorstel werd met algemene stemmen aangenomen. De motie van de VVD kreeg geen steun.

André Bijl