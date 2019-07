Glasvezel buitenaf start met aanleg glasvezel in buitengebied Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied van gemeente Vijfheerenlanden. Aan wethouder Huib Zevenhuiven vorige week de eer om samen met Russel Crye (aannemer) en Jos van der Klauw (Glasvezel buitenaf) de eerste schop in de grond te zetten. Dit gebeurde vlakbij het eerste verdeelpunt.

De wethouder liet weten blij te zijn dat de werkzaamheden van start kunnen gaan. "Als gemeente zetten wij ons in om snel internet voor al onze inwoners mogelijk te maken. Dat doen we in nauw overleg met marktpartijen. Glasvezel Buitenaf start vandaag de aanleg van glasvezel. Dit is een mooie eerste stap in dat proces."

De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel zijn hiermee in volle gang. Na de zomervakantie wordt gestart met de eerste graafwerkzaamheden. De verwachting is dat de eerste bewoners in het eerste kwartaal van 2020 gebruik kunnen maken van glasvezel. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, krijgen na de zomervakantie nog eenmaal de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor glasvezel.