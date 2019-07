Cantorij Koepelkerk Arkel zoekt dirigent

ARKEL • Met ingang van het seizoen 2019/2020 is de Cantorij van de Koepelkerk in Arkel op zoek naar een nieuwe dirigent. De leden van de Cantorij zijn enthousiast en leergierig. Ter ondersteuning van de diensten putten zij uit een breed repertoire. Repetities zijn op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. Voor meer informatie zie de site van de Koepelkerk: www.koepelkerkarkel.nl/actueel of neem contact op met Joke Selhorst: via joke@selhorst.eu.