Technologische ontwikkeling zorgt voor uitdagingen en kansen

REGIO • In Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond zijn in 2019 0,8% minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt ten opzichte van 2018.

Deze daling deed zich met name voor in de sectoren zorg & welzijn en de detailhandel. Een stijging zien we in de sector vervoer & logistiek. In de industriële sector stabiliseert het aantal WW-uitkeringen. Door technologische ontwikkelingen zijn er in deze sector steeds meer uitdagingen maar ook kansen. Deze staan beschreven in de factsheet Arbeidsmarkt Industrie die UWV vandaag publiceert. Daaruit blijkt onder andere dat er tekorten zijn aan vakmensen in verschillende beroepen en niveaus.

UWV verstrekte in Groot-Rijnmond 18.813 nieuwe WW-uitkeringen in het eerste halfjaar van 2019 tegenover 18.696 in 2018. De WW-instroom daalde daarmee met 0,8% terwijl deze in Nederland juist toenam met 0,4%. In het eerste halfjaar van 2019 laten de sectoren zorg & welzijn en detailhandel nog steeds een daling zien van de WW-instroom. In de vervoer & logistiek sector zijn het aantal WW-uitkeringen daarentegen gestegen in die periode. De industriële sector laat steeds meer een stabilisering zien.

Eind juni 2019 verstrekte UWV in totaal 25.193 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat is een daling van 3% ten opzichte van mei 2019 en conform de landelijke trend (-3,2%). In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 4.675. Ofwel net zo sterk als in Nederland: -15,7%. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) bleef in juni 2019 in Drechtsteden en Gorinchem met respectievelijk 2,4% en 1,8% achter op het landelijke WW-percentage van 2,7%. Met 2,9% was het percentage in Rijnmond hoger.

Industrie

UWV verstrekte eind juni 2019 in Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 2.922 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een industrieel beroep. Eind 2018 werkten er in deze arbeidsmarktregio's zo'n 81.100 werknemers bij industriële bedrijven. Vooral in Gorinchem is de industrie sterk vertegenwoordigd. Bijna één op de vijf werknemers werkt daar bij een industrieel bedrijf. UWV verwacht voor 2019 een toename van het aantal banen in Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond tot een totaal van 82.000 (+1%) en een lichte krimp in 2020.

De sector is gevoelig voor veranderingen van de conjunctuur en exportmogelijkheden. Bovendien zorgen technologische ontwikkelingen op de lange termijn voor een structureel dalende trend van de industriële werkgelegenheid. Het belang van denkwerk en sociale vaardigheden wordt groter, dat van fysieke kracht kleiner. Tegelijkertijd blijven technische basiskennis en vakvaardigheden belangrijk. Lees de ins en outs over de sector in de factsheet Arbeidsmarkt Industrie.

Op de arbeidsmarktinformatieportal van UWV treft u ook de UWV Arbeidsmarktprognose 2019-2020. In de sector ervaart één op de vijf werkgevers belemmeringen door personeelstekort. In Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond behoren onder meer CNC-verspaners, lassers en metaalsnijders, assemblage medewerkers, mechanisch operators, monteurs industriele machines en ontwerpers hardware & industriële automatisering tot de moeilijk vervulbare vacatures.