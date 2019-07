Rivas uitgesloten van aanbesteding jeugdgezondheidszorg

GORINCHEM • Rivas Zorggroep is met een kort geding bij de rechtbank van Rotterdam uitgesloten van de aanbesteding voor de jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Zuid. Dat deelt de zorgorganisatie mee, die een kort geding had aangespannen, omdat ze volgens de Dienst Gezondheid & Jeugd niet voldeed aan de eisen die worden gesteld aan de inschrijving voor deze aanbesteding.

Rivas wil kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg leveren, daarbij is een realistische financiering van groot belang. Daarom heeft Rivas bij de inschrijving gesteld dat er rekening gehouden moet worden met een stijging van kosten in de komende jaren. Kosten als loonstijgingen en huurverhoging moeten immers betaald kunnen worden. De Dienst Gezondheid & Jeugd ziet dit als een voorbehoud dat Rivas niet had mogen maken. De rechter heeft de dienst in het gelijk gesteld.

De uitsluiting van de deelname aan de aanbesteding betekent dat de jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Holland Zuid vanaf 1 januari 2020 niet langer wordt verzorgd door Rivas. Deze zorg wordt overgenomen door een andere partij die de aanbesteding gegund wordt. Wat dit voor medewerkers en cliënten betekent, is nu nog onduidelijk. Rivas gaat er vanuit dat cliënten kunnen blijven rekenen op goede jeugdgezondheidszorg.