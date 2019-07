Dwangsom voor Molenlanden in kampvuurkwestie

DEN HAAG/GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden moet aan de buren van camping Slingeland een dwangsombedrag van 1260 euro betalen, omdat de gemeente in eerste instantie niets deed met de bezwaren tegen de overlastgevende kampvuuravonden op de camping.

De buren van camping Slingeland, de familie Blokland, hadden de gemeente per e-mail gevraagd om handhavend op te treden tegen de in hun ogen ernstige rookoverlast van de kampvuuravonden op camping Slingeland. Daarop stuurde de inmiddels geherindeelde gemeente Giessenlanden destijds een bericht dat zij geen handhavingsverzoek per e-mail behandelt. Daarvoor moesten zij een brief of standaardformulier indienen. Dat deden de buren vervolgens, waarna de beslistermijn volgens de gemeente pas begon te lopen.

Hoewel de rechtbank er in eerste instantie anders over dacht, stelt de Raad van State de buren in het gelijk en legt Molenlanden een dwangsom van 1260 euro op. Volgens de Raad van State begon de beslistermijn al te lopen op het moment dat de e-mail bij de gemeente werd ingediend. De gemeente had de buren gelegenheid moeten geven om binnen een redelijke termijn hun verzoek schriftelijk aan te vullen, zodat het verzoek aan de wettelijke vereisten zou voldaan. Nu dat niet is gebeurd, is de gemeente verschuldigd om de gevraagde dwangsom te betalen.

De inhoudelijke behandeling van de klacht van de buren over de kampvuuravonden wordt op een later moment behandeld door de rechter. De bezwaarmakers hopen dat de rechtbank aan de gemeente Molenlanden de opdracht zal geven om de kampvuuravonden te verbieden.