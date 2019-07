Obs Den Beemd in Hoogblokland neemt watertappunt Oasen in gebruik

HOOGBLOKLAND • De leerlingen van openbare basisschool Den Beemd in Hoogblokland namen woensdagmiddag het nieuwe watertappunt in hun school in gebruik.

De school had deze voorziening gewonnen bij een wedstrijd van drinkwaterbedrijf Oasen. De vlog die Den Beemd hiervoor maakte zorgde ervoor dat het watertappunt naar Hoogblokland kwam. De leerlingen kregen daarnaast van de oudervereniging allen een dopper. Zelf pakjes of bidons meenemen is voortaan niet meer nodig; de dopper is voor kinderen van Den Beemd dé manier om water te drinken.