Fietsenzaak Dekker alweer open na brand

SCHELLUINEN • De uitgebrande fietsenzaak van de familie Dekker aan Kerkweg in Schelluinen is enkele dagen na de verwoestende brand van donderdag 11 juli alweer open.

"Het is nog wel behelpen en je grijpt telkens mis, maar we zijn enorm dankbaar dat we zo snel alweer aan de slag kunnen", vertelt Martijn Dekker van Fietswereld Dekker.

Donderdagochtend vroeg richtte een korte maar felle brand enorme schade aan in de fietsenzaak. Het brandalarm wekte de bewoners boven het pand. De gealarmeerde brandweer kon niet voorkomen dat de fietsenzaak in vlammen opging. De woning boven de winkel is voorlopig onbewoonbaar vanwege enorme roetschade. De brand, die begonnen is in een verzamelbox voor lege batterijen, ontstond achterin de winkel.

Niks meegenomen

Martijn: "We hebben helemaal niks uit de winkel kunnen meenemen of bewaren. De paar fietsen die de brandweer naar buiten heeft gegooid om goed te kunnen blussen, willen we niet meer verkopen. Alles is kapot of stinkt."

De familie Dekker is enorm blij met de steunbetuigingen vanuit het dorp en de hulp van autobedrijf Van Muijlwijk, die hun voormalige onderkomen iets verderop aan de Kerkweg beschikbaar gesteld heeft als tijdelijke showroom en werkplaats. "Als we dat niet hadden gehad, dan hadden we echt een probleem gehad", vertelt Martijn.

Eerste leveringen

Inmiddels zijn diverse leveranciers langs geweest. De eerste fietsen en gereedschappen zijn al geleverd en zelfs een nieuw pinapparaat is geïnstalleerd, zodat de zaak 'gewoon' open is en alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

"We weten niet hoelang het gaat duren voordat bekend is hoe groot de schade is. We hopen dat de winkel aan het eind van de week of begin volgende week leeg gehaald kan worden. Daarna zal alles gestript worden. Dan zal pas bekend worden hoe groot de schade precies is", besluit Martijn.