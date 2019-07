Geslaagden bij het Regionaal Opleidingscentrum Lassen

GORINCHEM • Bij het Regionaal Opleidingscentrum Lassen ontvingen maandag 15 juli maar liefst 31 kandidaten hun diploma.

Sinds cursusjaar 2015-2016 worden in de avonduren lasopleidingen verzorgd op het Gilde Vakcollege Techniek. Deze worden afgesloten met een examen vanuit het Nederlands Instituut Lastechniek. De kandidaten kwamen vanuit alle leerrichtingen; TIG, MAG en BMBE en in de niveaus 1, 2, 3 en 4.

Organisatorisch heeft het Regionaal Opleidingscentrum Lassen een enorme kwaliteitsslag gemaakt en het stellige voornemen is om de lijn omhoog flink door te zetten. Het opleidingsinstituut voldoet aan de behoefte vanuit het bedrijfsleven aan goed geschoold en vakbekwaam personeel. Het feit dat er weer een flink aantal geslaagden hun diploma ontvingen, werd dan ook goed gevierd tijdens de diploma-uitreiking. Naast de geslaagden waren hier ook een aantal betrokkenen vanuit het bedrijfsleven bij aanwezig.

In september starten er weer nieuwe cursussen. Aanmelden is nog steeds mogelijk, meer informatie is te verkrijgen door een mail te sturen naar w.den.dekker@cvo-av.nl.