Montapacking neemt in Lelystad distributiecentrum vtwonen.nl over

ALBLASSERWAARD • Montapacking kocht onlangs het voormalige distributiecentrum van vtwonen.nl in Lelystad. Daarmee komt het aantal distributiecentra van het Alblasserwaardse e-commerce fulfilmentbedrijf op tien.

Montapacking is nog steeds het snelst groeiende e-commerce fulfilmentbedrijf van ons land, met een gemiddelde jaarlijkse volumegroei van ruim 50% over de afgelopen drie jaar. Waar de markt van online bestedingen het afgelopen jaar groeide met 18%, groeiden de klanten die bij Montapacking hun fulfilment uitbesteden met 34%.

Groeiambities

Het fulfilmentbedrijf verzorgt inmiddels de logistiek voor meer dan 600 webshops. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er weer 48 nieuwe webshops aangesloten.'Om de groeiambities te kunnen managen worden telkens nieuwe logistieke vestigingen geopend', meldt het bedrijf in een persbericht. Niet voor niets, onderstreept directeur Edwin van der Ham.

"Om onze keiharde garantie van 99,98% leveringskwaliteit aan al onzewebshopklanten te kunnen blijven waarmaken, zijn telkens grotere magazijnen, of één reuzemagazijn, niet optimaal. Zowel fysieke afstanden, alsook de afstand tussen de klant en de mensen die in onze organisatie het werk uitvoeren, worden dan te groot. Een kleinere unit kent per definitie een veel grotere betrokkenheid en enthousiasme."

Algoritmes

De orderaantallen van Montapacking groeien momenteel harder dan de oppervlakte van hun vestigingen, de oppervlakte van dit nieuwe distributiecentrum al meegerekend. Van der Ham: "Dit lukt omdat we onze klanten met behulp van slimme algoritmes steeds beter helpen hun voorraadniveaus te verlagen, terwijl hun voorraad­beschik­baar­heid minimaal hetzelfde blijft."

Hij vervolgt: "De komende jaren verwachten wij per klant de gemiddelde voorraad met circa eenderde te kunnen reduceren. Ook voor Montapacking zelf is dit goed nieuws, omdat er meer klanten bediend kunnen worden vanuit de distributie­centra."