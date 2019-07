Pruimen plukken bij boomgaard Koepelkerk

ARKEL • Boomgaard Koepelkerk in Arkel houdt op zaterdag 20 juli een eerste pluk van de opaalpruimen, want die worden snel rijp aan de 50 bomen.

De week erop rijpen er zoveel pruimen dat er plukkers en jammakers worden gezocht. Belangstellenden om mee te plukken, kunnen zich aanmelden via 06-23636163. De start is beide zaterdagen om 09.00 uur. Wie meehelpt met plukken, krijgt een kratje jampruimen mee. Andere pluktijden zijn mogelijk in overleg.

Er zijn nog vrijwilligers nodig bij het onderhoud van de boomgaard. Voor meer informatie hierover, kan gebeld worden met Henk van Horik via 06-83576989.