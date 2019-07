Twee genomineerden voor 'Mooiste Truck van Nederland'

MEERKERK/LANGERAK • Pascal de Jong uit Meerkerk en Ronald Boele uit Langerak zijn kanshebber op de eretitel 'Mooiste Truck van Nederland'.

Op het Truckstar Festival, dit jaar op 27 en 28 juli, vindt traditiegetrouw de finale plaats van de Verkiezing van de Mooiste Truck van Nederland. Het Truckstar Festival is het grootste transportevenement in Europa. Het TT Circuit van Assen staat een weekend vol met ruim 2200 vrachtwagens.

De 24 finalisten voor de mooiste-truckverkiezing zijn gekozen door de lezers van het organiserende magazine Truckstar. De trucks zijn verdeeld over acht categorieën, zoals gekoeld vervoer, speciale voertuigen en tanktransport. In elke categorie kozen de lezers drie trucks. De 24 vrachtwagens krijgen een prominente plek op het festivalterrein.

Alle auto's zijn werkauto's waar dagelijks mee gereden wordt, showtrucks zijn uitgesloten van deelname aan deze verkiezing. Dat neemt niet weg dat elke vrachtwagen door zijn eigenaar en chauffeur voor het weekend in perfecte staat wordt gebracht. Gebruikssporen worden zoveel mogelijk weggewerkt. Het komt regelmatig voor dat een truck of een trailer kort voor het festival nog even naar de spuiter gaat. En vanzelfsprekend wordt er gepoetst tot in de perfectie.

Een vakjury bepaalt tijdens het festivalweekend welke truck de mooiste wordt. Op zondagmiddag wordt dat bekendgemaakt voor de volgepakte hoofdtribune.

De auto van vrachtwagenchauffeur Pascal de Jong uit Meerkerk neemt deel in de categorie huif/gesloten vervoer. De auto van vrachtwagenchauffeur Ronald Boele (mede-eigenaar van Stebo Transport uit Nieuwpoort) neemt deel in de categorie zeecontainertransport. De wagens maken dus kans op de eerste plek in die categorie en op de algehele overwinning.