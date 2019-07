Raad Molenlanden biedt reacties meldpunt OV aan wethouder Quik aan

MOLENLANDEN • De inwoners van Molenlanden mochten op het meldpunt OV hun ervaringen delen, die zij na ruim een halfjaar met de nieuwe dienstregeling van Qbuzz hebben. Ruim 40 gebundelde reacties werden door een aantal woordvoerders verkeer van de gemeenteraad van Molenlanden afgelopen vrijdag 12 juli in Giessenburg aan wethouder Quik overhandigd.

De gemeenteraad van Molenlanden heeft nog steeds grote zorgen over de betrouwbaarheid van het OV en de veiligheid van het overstappunt in Meerkerk. Zij gaf de passagiers de gelegenheid om hun ervaringen te delen op het meldpunt OV. Opvallend in de reacties waren de complimenten voor de chauffeurs van Qbuzz. Zij doen hun uiterste best om vertragingen in de reistijd te voorkomen en de passagiers alsnog aan te laten sluiten op hun overstap. Verder blijven de inwoners de directe bus van Rotterdam naar Utrecht (lijn 91) en van Gorinchem naar Utrecht (lijn 80) missen: "Dat was nooit stress met overstappen en gemiste aansluitingen, je kon vertrouwen op de reistijd."

Wethouder Quik heeft de reacties overhandigd aan het bestuur van de provincie Zuid-Holland. Die input zal gebruikt worden bij het overleg over het vervoerplan 2020. De reacties van het meldpunt zullen ook worden gedeeld met Qbuzz en Reizigersoverleg Drechtsteden Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RO DAV).

Onderschrift foto: Het aanbieden reacties van het meldpunt OV aan wethouder Quik door een aantal woordvoerders verkeer van de raad van Molenlanden.