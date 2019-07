Alblasserwaardse jongeren naar Zambia voor bouw klaslokalen

GIESSENBURG • Een groep van 36 jongeren uit vier Alblasserwaardse dorpen vertrekt op donderdag 18 juli naar Zambia. Op het Afrikaanse platteland zullen ze twee klaslokalen en een lerarenwoning bouwen.

De jongeren komen uit Giessenburg, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Sliedrecht en gaan twee en een halve week aan de slag. "Ik wist niets van Zambia", vertelt Inge van Geffen (18) uit Giessenburg lachend. "Ik wist alleen waar het ligt en dat het een toeristisch land is."

Veel talen

Zodra Inge zich had aangemeld bij World Servants, de christelijke organisatie die de reis coördineert, verdiepte ze zich in het land. "Ik ontdekte dat de bevolking veel verschillende talen spreekt. Wij gaan naar het platteland, daar spreken ze bijna geen Engels. Daarom zullen we communiceren via een tolk."

Anniek Visser (16) komt ook uit Giessenburg. Ze hoorde vorig jaar al van de plannen voor de reis, maar was toen nog te jong. "Doordat de reis een jaar is uitgesteld, kan ik nu toch mee."

Eigen groep

Het idee voor de hulpverlening in Zambia komt van de Giessenburger Bran van Wingerden. Inge: "Bran was naar Roemenië geweest en wilde weer iets goeds doen voor mensen in een ander land, ook vanuit zijn geloofsovertuiging. Zijn moeder wees hem op de organisatie World Servants. Bran vroeg ons om mee te gaan. Eerst was het onze bedoeling om aan te sluiten bij een andere groep van World Servants, maar we hebben nu een heel eigen groep."

Kinderwerk

Inge deed eerder vrijwilligerswerk in India. "Daar bezocht ik sloppenwijken, maar ik heb er niet zoveel kunnen doen. Dankzij het initiatief van Bran kan ik nu toch wat betekenen voor mensen in een arm land." Anniek: "Naast het bouwen van klaslokalen en een lerarenwoning gaan we elke dag ook kinderwerk doen. Verder zullen we een paar uitstapjes maken, bijvoorbeeld een safaritocht en een bezoek aan een bananenplantage."

World Servants heeft contacten met Zambianen op locatie. Inge: "We gaan samen met deze mensen aan de slag en zullen ook hun cultuur leren kennen. We werken volgens hun standaarden." Anniek: "World Servants is al eerder op deze plek geweest; een vorige groep heeft ook al lokalen gebouwd. Daar kunnen wij straks slapen."

Acties voor geld

De groep is al meer dan een jaar actief voor het project. Inge: "We hebben veel acties gedaan om geld op te halen. We moesten voor minimaal 81.500 euro zorgen, daar zijn we al ver overheen. Tot nu toe hebben we 92.573 euro opgehaald door onder andere auto's te wassen, wc-rollen en hamburgers te verkopen, Sinterklaas en Zwarte Piet te spelen en klussen te doen. Doneren kan nog steeds. Het extra geld besteden we aan de inrichting van de klaslokalen."

Helpen

Inge en Anniek hebben veel zin in de reis. "Ik vind het fijn om te reizen, de wereld te zien", zegt Inge. "Dat ik dan ook nog iets goeds kan doen is geweldig. In Nederland is het moeilijk om te helpen; je moet vaak een opleiding of ervaring hebben. In Afrika is dat net wat makkelijker." Anniek: "Ik wilde altijd al een keer naar Afrika. Mijn vader reisde veel naar Afrika, toen ik klein was. Ik wilde toen al mee, maar dat kon natuurlijk nog niet."

Armoede

Ze realiseren zich dat het werken in een vreemde cultuur niet altijd makkelijk zal zijn. Anniek: "Het zal soms best moeilijk zijn. Je werkt de hele dag met dezelfde groep, dat kan voor irritaties zorgen. En de hele dag bouwen, dat zal soms best zwaar zijn." Inge: "De armoede meemaken, dat is best moeilijk denk ik."

Water halen

Anniek: "Het gaat tijdens de reis ook om je persoonlijke groei en het opdoen van nieuwe ervaringen." Inge: "Ik wil graag een keer met mensen uit het dorp mee om water te halen, met een kruik op mijn hoofd. Dat ziet er makkelijk uit, maar het lijkt me moeilijk. Ik vraag me af hoe ze dat volhouden." Anniek: "Ik wil ontdekken hoe mensen het daar hebben. Wij hebben zoveel luxe, zij niet. Ik ben benieuwd hoe zij met armoede omgaan."

Doneren

Voor meer informatie, ook over donaties: worldservants.nl/giessenburg.