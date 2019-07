PCOB en Koperen Knop zorgen voor fietsroutes door de waard

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Cultuurwethouder Jan Nederveen van Hardinxveld-Giessendam heeft vorige week uit handen van Leen van Wingerden van de PCOB afdeling Hardinxveld-Giessendam vijf nieuwe fietsroutes aangeboden gekregen.

Deze zijn ontwikkeld door Teus Bakker van de plaatselijke afdeling van de ouderenbond, in samenwerking met Museum De Koperen Knop. De routes starten bij het museum en kunnen daar ook worden beëindigd.

De handzame routes zijn voorzien van een goede routebeschrijving en geven informatie over wat er onderweg te zien en te beleven is. Er is ook een kaartje opgenomen, zodat de fietser vooraf weet waar hij terecht gaat komen. De kortste van de gevarieerde routes is 16 km en de langste 41.

De routes zijn te downloaden op www.pcob.nl/uw-afdeling-hardinxveld-giessendam (kijk op: nieuwe fietsroutes). En binnenkort staan ze ook op de website van Museum De Koperen Knop: www.koperenknop.nl. Voor wie niet over de mogelijkheid beschikt om de routes digitaal te verkrijgen zijn er enkele in het museum bij de receptie voorradig. Voorafgaand aan uw fietstocht of wellicht na afloop kan men nog even genieten van het museum of een lekkere consumptie gebruiken in het Museumcafé of in de Theetuin.