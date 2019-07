Molenmarkt op 6 september in Kinderdijk

KINDERDIJK • Op vrijdag 6 september is er weer een Molenmarkt in Kinderdijk. De straten van het dorp zijn dan gevuld met kramen, gezelligheid en sfeer. De braderie begint om 17.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De Molenmarkt is inmiddels een bekende traditie. De eerste week van september staan de Kinderdijkse molens prachtig in het licht en wordt het dorp opgesierd met dijkmolens en gevelverlichting. Het hoogtepunt is de jaarlijkse avondmarkt met een grote variatie aan kramen. Ook dit jaar staan ook de deuren van de voetbal open en zijn er diverse spelletjes op het veld.

Een plaats op de braderie huren is nog mogelijk. Aanmelden kan via molenmarkt@gmail.com.