Petanque Meerkerk weer groot succes, Barry Boom en Erik Rietveld winnaars

MEERKERK • Barry Boom en Erik Rietveld, uitkomend onder de naam Le Gilets Jaunes, werden zaterdag na ruim zes uur spel winnaar van de vierde editie van het Open Petanque toernooi Meerkerk. In een bloedstollende finale waren ze Ralph Mulckhuijse en Youri van Blanken van het team Bestzeker! nipt de baas.

In de troostfinale was Lac de Feyt duidelijk te sterk voor De Supporters van het 1e.

Veel sfeer

Rond de klok van twee uur startten 64 teams en zo'n 150 jeu de boulers aan het toernooi. De honderden toeschouwers vermaakten zich prima op het gezellige Raadhuisplein. De muzikale klanken van Bomba Naranja uit Amsterdam en later het Alblasserwaardse Sunset Yellow verhoogden de sfeer.



Volop vertier en gezelligheid tijdens het grote petanquetoernooi (volgeboekt met 64 teams) op het Raadhuisplein in #Meerkerk. #hetkontakt pic.twitter.com/LWk9fnEtFH — Rick den Besten (@RickdenBesten) July 13, 2019



Prachtige namen

De knockoutfase met 32 teams werd in de namiddag ingezet en de meest prachtige namen hadden nog kans op de titel. Bites du Chien, Bouwvakkie, Tireren is een vak, The twins and our sister from another mister, maar ook Boulistes de Feminin de dix-neuf-quatre-vingt-deux en Monsieur Maisons de Cuisson & Monsieur de la Tour et des Montangne streden tot het laatst om de eer.



Jubileumeditie

Uiteindelijk werd Le Gilets Jaunes de winnaar. Barry Boom en Erik Rietveld mogen volgend jaar in juli hun titel verdedigen. Want na het succes van de afgelopen jaren, komt er zeker een vijfde en dus jubileumeditie van Petanque Meerkerk.