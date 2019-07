Expositie Radiogolven in Het Reghthuys

GIESSENBURG • In museum Het Regthuys aan de Dorpsstraat 10 in Giessenburg is vanaf heden de expositie Radiogolven te zien.

Deze expositie geeft een beeld van de zeezenders radio Veroncica en radio Caroline. In de zestiger- en zeventiger jaren waren deze zenders zeer populair. Miljoenen mensen, veelal de jongeren, luisterden dagelijks naar deze zenders. Disjockeys als Joost den Draaier, Tineke de Nooij, Eddy Becker, Rob Out en Lex Harding waren dagelijks te horen. Op 31 augustus 1979 werden deze zenders verboden. Velen hebben de laatste uren van de zender Veronica met tranen in de ogen gehoord en het dramatisch aftellen tot de laatste seconde meegemaakt.

Arie Rietveld uit Giessenburg was een fervente luisteraar en -nu nog- een fanatieke verzamelaar van alles wat met zeezenders te maken heeft. Zijn verzameling staat nu in het museum en geeft een goed beeld van deze rumoerige tijd met de vele piratenzenders.

Naast verzamelaar is Arie Rietveld ook een enthousiaste zendamateur. Vanuit het museum zal hij regelmatig contacten leggen met collega zendamateurs vanuit de gehele wereld.

In de jaren 80 en 90 waren de 'bakkies' ook erg populair en niet alleen onder de vrachtwagenchauffeurs . Ook hieraan wordt in deze expositie ruim aandacht besteed.

De expositie Radiogolven is een nostalgische expositie over de tweede helft van de 20e eeuw waarbij ook muziek uit die periode volop te horen is.

Het museum Het Reghthuys is gevestigd aan de Dorpsstraat 10 te Giessenburg en is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 17.00 uur.