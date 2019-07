Raad Molenlanden wil strenger beleid op gebied financiën

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden sluit het begrotingsjaar 2018 van de voormalige gemeente Molenwaard af met een negatief resultaat van ruim 1,6 miljoen. Zowel raadsleden als het college zijn daarmee 'niet blij'.

Raadslid Jan Lock (SGP) zit ook met de onderliggende oorzaken in zijn maag. "Het gros van de overschrijding – 70 procent – wordt veroorzaakt door de personele lasten. Dat geeft ons als raad vragen over de bewaking, de sturing op kosten. Uit het rekenkameronderzoek bleek dat budgetteren geen sterk punt is en budgetbewaking al helemaal niet. Ik wil van het college horen welke maatregelen genomen zijn als het gaat om budgettering en controle."

Lessen leren

Lock kreeg bijval van anderen. Harry Stam (CU): "De heer Lock legt de vinger op de zere plek: welke lessen zijn hieruit geleerd?" Ruud den Haak (Doe Mee! Molenlanden): "Ook wij zijn niet blij met dit negatieve resultaat. Maar laten we vooral kijken naar de toekomst. Personele lasten zie je aankomen, daar moeten we scherper op zijn."

Kosten ict

Voor het CDA zijn het vooral de kosten voor ict die zorgen baren. "Die kosten lopen ongebreideld op", aldus Ad van Rees. "College, stuur daar nog sterker op."

Meer grip

Wethouder Bram Visser probeerde de raad gerust te stellen met de mededeling dat er per 1 februari een controller is begonnen en prees zijn capaciteiten. "We hopen dat dit effect gaat krijgen. Ik ben er ontzettend blij mee; een deskundig iemand die ons heel erg gaat helpen. We hebben daardoor meer grip."

Strenger

Lock was nog niet overtuigd. "De vraag is: hoe is het met de cultuur van Molenlanden als je die vergelijkt met Giessenlanden, waar wel zeven of acht punten genoemd werden die te maken hadden met de cultuur van de organisatie. Dat gaat verder dan het aanstellen van een controller." Visser: "Dat ben ik met u eens. We zullen strenger zijn als het gaat om het doorschuiven van budgetten. We zijn bezig om dat tot in de haarvaten van de organisatie te doen landen."