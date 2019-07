Doe Mee! staat (nog) alleen in verbieden huisvesting arbeidsmigranten op De Put

MOLENLANDEN • Als het aan Doe Mee! Molenlanden had gelegen, had de raad zich donderdag 11 juli al uitgesproken tegen huisvesting van arbeidsmigranten op De Put in Ottoland. De andere partijen willen echter eerst het algemene beleid ten aanzien van deze groep vaststellen.

Ook wethouder Arco Bikker vroeg de raad vorige week al om eerst het beleid vast te stellen en pas daarna naar camping De Put in Ottoland te kijken. Doe Mee! vindt dat arbeidsmigranten niet bij recreanten gehuisvest moeten worden.

Eerst informatie

Donderdag vertelde Berend Buddingh van Doe Mee!: "We hadden een motie ingediend om helder te maken wat is ons standpunt over het huisvesten arbeidsmigranten op een camping. Wellicht is de raad Molenlanden er nog niet aan toe, om daar op dit moment een specifieke uitspraak over te doen." Harry Stam (CU) bevestigde: "We ontberen de kennis. We laten ons graag eerst informeren door het college."

Steun van raad

Doe Mee! diende een gewijzigde motie in, waarin de partij het college oproept de raad uiterlijk op 3 september te voorzien van alle mogelijke data op het gebied van arbeidsmigranten en huisvesting van deze groep, ook elders in het land. Ook wil de partij niet geconfronteerd worden met onomkeerbare besluiten betreffende de huisvesting van deze mensen. Voor deze motie kreeg Doe Mee! steun van de gehele raad.

Kaders meegeven

Buddingh: "Ons standpunt over De Put is niet veranderd. De Put is in mijn betoog alleen een voorbeeld. Ik heb gemerkt dat raad er nog niet aan toe is in deze vergadering al kaders mee te geven. Wat me niet geruststelt is dat er op 3 september een collegebijeenkomst is over De Put, over het beleid ten aanzien van arbeidsmigranten. En twee weken later komt er al een besluit over De Put. Ik zeg: zorg dat er uiterlijk in november beleid komt. Tot die tijd kunnen we geen besluiten nemen over de huisvesting van arbeidsmigranten."

Wethouder Arco Bikker vindt ook dat er eerst algemeen beleid moet zijn voordat een besluit kan worden genomen over De Put. "We zijn druk bezig de benodigde informatie te verzamelen."

Woonruimte

De exploitant van De Put, Hans Kramer, maakte gebruik van het inspreekrecht. Hij wees de raadsleden erop dat bedrijven zitten te springen om goede huisvesting voor hun medewerkers uit het buitenland of andere delen van Nederland. "In de kernen worden steeds meer huizen bewoond door arbeidsmigranten. Dat slokt woonruimte op voor eigen inwoners." Ook zei hij: "Het geld dat die huisvesting oplevert, kunnen we benutten voor het verbeteren van de hele camping. Natuurlijk hoort er goed toezicht bij."

Een deel van de recreanten op de camping heeft geen vertrouwen in de plannen. Ze zijn onder andere bang voor overlast van de nieuwe doelgroep.