Museum de Koperen Knop zoekt schaatsen en meer

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Hoewel de dooi naar verwachting nog lange tijd zal aanhouden, is Museum De Koperen Knop al volop bezig de komende winterexpositie voor te voorbereiden. Onder de titel Op Bevroren Water komt er een tentoonstelling over schaatsen en van alles wat daar verband mee houdt. Hiervoor zoekt het museum materiaal, bruiklenen en daarnaast schaatsen, die mensen niet meer terug hoeven te hebben.

In de eerste plaats zijn schaatsen van harte welkom. Houten schaatsen in allerlei vormen en soorten. Daarnaast onderdelen daarvan en schaatslint, waarmee de schaatsen destijds werden ondergebonden. Maar ook moderne schaatsen zijn welkom, noren, kunstschaatsen, hockeyschaatsen en noem maar op. In de eerste plaats wil het museum die graag als geschenk hebben, om er iets ludieks mee te doen bij de expositie. Na afloop van de expositie gaan deze het kringloopcircuit in.

Tevens is het museum op zoek naar materiaal over de molentochten en de in de Alblasserwaard voorkomende andere tochten 'op bevroren water'. Er zal in de expositie een uitstapje gemaakt wor-den naar Friesland en daarom is materiaal over de Elfstedentochten welkom en informatie over mensen uit de streek die deze tocht hebben gereden, maar natuurlijk ook de felbegeerde kruisjes. Beelden, verhalen en documenten; het museum wil ze allemaal lenen.

Eigenlijk is alles over schaatsen bruikbaar. Zo denkt de voorbereidingsgroep aan historische schaatskleding, schaatspetjes, foto- en filmmateriaal, kinderschaatsen (voor een kluunparcours in de museumtuin), informatie over schaatsfabrieken, affiches van schaatsen, het slijpen, de baanwedstrijden, enzovoorts. Wie zelf nog meer ideeën heeft, kan contact opnemen voor eventuele bruiklenen.

Reageren kan op verschillende manieren: koperenknop@koperenknop.nl, 0184-611366 of langskomen in het museum aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam.