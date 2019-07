Zeer grote brandweeroefening in Arkel succesvol verlopen

ARKEL • Brandweer Arkel en brandweer Gorinchem hebben op dinsdag 9 juli een grote hulpverleningsoefening georganiseerd. Dit gebeurde in goede samenwerking met Motorcrossclub de Bougie aan de Vlietskade in Arkel.

Hier werd een (verzonnen) tweedaags festival gesimuleerd, waarbij opvolgend verschillende ongevallen op het terrein gebeurden. Een auto met inzittenden raakte te water waarna diverse omstanders het water in sprongen voor de redding. Vrij snel hierna klapte een auto op de geluidswal achter op het terrein. De drie inzittenden zaten ernstig bekneld, en de toeschouwers op de geluidswal raakten gewond. Halverwege de bevrijding gebeurde er ook op de crossbaan zelf een ongeval met diverse motoren en brommers. Ook hier was de inzet van de brandweer nodig voor het redden en transporteren van de slachtoffers.

De brandweer heeft in totaal vier tankautospuiten, een ladderwagen, oppervlakteredders en een Officier van Dienst ingezet voor de redding van 24 slachtoffers. Het hoofddoel van de oefening was levensreddend handelen, dit werd deze avond begeleid door een ambulanceverpleegkundige. Brandweer Arkel en brandweer Gorinchem kijken terug op een geslaagde oefening, waarin er uitstekend is samengewerkt door beide posten en de ambulancedienst.